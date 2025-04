Tras 16 horas de recorrido procesional, ayer al mediodía el Señor de Luren realizó su ingreso triunfal a su templo sagrado acompañado de miles de devotos, quienes piden por salud, trabajo, educación y otros.

Fe y devoción

El anda procesional con el cristo moreno llegó hasta la calle Nasca (Ica), donde fue posicionado frente a la iglesia debajo de un sombreado, para la solemne eucaristía presidida por el padre Antonio Solorzano. Los fieles compartieron rezos, también la tradicional comunión.

“Nuestra madre santísima permanece en el pie de nuestro señor Jesucristo, para que nuestros corazones estén iluminados, para que nosotros renunciemos a las tinieblas, para que renunciemos al pecado a nuestra miserable ignorancia, porque esa misma ignorancia que tenemos de dios y de su palabra, esa esa ignorancia fue la que crucificó a nuestro señor. No existe ignorancia inocente, no siempre por no saber hacer las cosas ya automáticamente estás justificado, eso no es así, porque por tu ignorancia, le causas a tu prójimo, madre, esposa, hijos, seres queridos, un grandísimo sufrimiento”, dijo el padre.

La misa estuvo en compañía del párroco de la iglesia de Luren, Francisco Chacón, también de padres religiosos, Hermandad del Señor Crucificado de Luren y otros miembros religiosos. La multitudinaria población católica acompañó con cánticos el acto religioso.

“Hoy estamos para arrepentirnos de nuestros pecados, para acompañar a nuestra madre entre sus lágrimas y soledad y poder tener en nuestro corazón la esperanza absoluta de María en las promesas de Cristo. Jesucristo ha sido crucificado, pero también el señor resucitará el día domingo”, agregó el padre.

La celebración de la misa se extendió hasta el mediodía, y por más de una hora los fieles demostraron que su fe es más grande que las altas temperaturas, que se registró en Ica. Los devotos prendían sus velas, cantaban, alzaban sus manos, y mostraban sus emociones hacia el cristo crucificado.

Posteriormente el Señor de Luren fue cargado en hombros y llevado al atrio central de su iglesia, donde recibió honores por parte de la Policía Nacional del Perú. Al promediar las 12:20 del mediodía sonaron los múltiples campanazos y entre un multitudinario aplauso la venerada imagen del Cristo moreno fue ingresado a su templo sagrado.

