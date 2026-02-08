El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) por iniciativa de su titular, Walter Martínez Laura, creó el Grupo Técnico de Arbitraje Comercial de naturaleza temporal, con la finalidad de optimizar el marco jurídico vigente que regula el arbitraje comercial en el país, mediante Resolución Ministerial N° 460-2025-JUS, donde viene participando el iqueño y egresado en Derecho de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, Guillermo Chang Hernández. Siendo esta la segunda vez que lo invitan a formar parte de equipos de expertos, ya que también fue invitado para la revisión del Código Civil en materia de responsabilidad civil.

Equipo de trabajo

En ese marco, el miércoles 4 de febrero de 2026 se realizó la sesión de instalación del referido grupo técnico, la cual fue presidida por Celso Saavedra Sobrados, en representación de la viceministra de Justicia, Shadia Valdez Tejada.

El Grupo Técnico tiene como objetivo elaborar propuestas de mejora al Decreto Legislativo N° 1071, norma que regula el arbitraje, a fin de fortalecer la eficiencia, seguridad jurídica y predictibilidad de este mecanismo alternativo de solución de conflictos.

La sesión contó con la participación de funcionarios del MINJUSDH, entre ellos César Borda Gonzales, director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria; Cintia Contreras Ulloa, directora de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos; Ángel Rimascca Huarancca, representante del Gabinete de Asesores; Guillermo Chang Hernández, representante de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y Lesli Gonzales Cabanillas, directora de Desarrollo Jurídico y Calidad Regulatoria.

Asimismo, la Secretaría Técnica del Grupo Técnico es asumida por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria y está a cargo de Sergio García Long y Jessica Castro Córdova, designados mediante Resolución Directoral N.° 1-2026-DGDNCR. Esta instancia brindará apoyo administrativo durante un plazo de 60 días hábiles.

Cabe mencionar que el abogado-árbitro Guillermo Chang Hernández ha publicado “Ensayos jurídicos”, “La interpretación de los contratos”, “Estudio de Derecho Civil Patrimonial” y “El juicio de responsabilidad civil”.

VIDEO RECOMENDADO