Una mototaxi terminó volcada dentro del cauce La Achirana, en el distrito de La Tinguiña, provincia de Ica. El accidente generó preocupación debido a la fuerza de la corriente de agua, mientras el propietario de la unidad pidió la intervención de las autoridades para retirar el vehículo del lugar.

Unidad con destrozos

De acuerdo con la información difundida, el conductor habría logrado salvarse del accidente. Sin embargo, la mototaxi de color rojo quedó volcada en el interior del cauce, donde las condiciones dificultaron las labores para recuperar la unidad.

La situación tuvo mayor preocupación debido a que La Achirana registraba un caudal superior a los 15 metros cúbicos por segundo, acompañado de una fuerte corriente que complicó el rescate del vehículo.

Finalmente se trasladó una maquinaria pesada, que pudo retirar el mototaxi del cauce. La unidad quedó con daños.

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