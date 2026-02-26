El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en estado de emergencia el servicio de transporte terrestre en diversos tramos de la Red Vial Nacional que atraviesan la región de Ica, como parte de una acción preventiva frente al deterioro de la infraestructura vial y los riesgos que esto representa para los usuarios. La declaratoria fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02.

Seguridad de los pasajeros

La medida es para rutas clave que conectan a localidades como Salas Guadalupe, Ica, Palpa, Nasca y Chincha, así como los tramos secundarios que enlazan con sectores rurales y zonas de alto tránsito agrícola y comercial. En estas rutas operan más de 550 autorizaciones de transporte, con aproximadamente 557 vehículos que movilizan semanalmente a más de 590 mil personas.

La declaratoria se sustenta en informes técnicos elaborados por Provías Nacional y las direcciones generales de Autorizaciones en Transportes y de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, que advirtieron la necesidad de acciones inmediatas para preservar la transitabilidad y la seguridad de los pasajeros.

Con esta resolución, Provías Nacional queda facultado para ejecutar intervenciones de mantenimiento, recuperación de carreteras y obras preventivas que garanticen la operatividad de las rutas afectadas. Además, deberá informar al Despacho Viceministerial de Transportes sobre las acciones adoptadas en un plazo de diez días calendario.

