El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de Provías Nacional, culminó con éxito los trabajos de rehabilitación en el kilómetro 337 hasta el 400 de la Panamericana Sur, en el distrito de Ocucaje, restableciendo la transitabilidad en un tramo considerado crítico para la región.

Tránsito restablecido

Las labores ejecutadas incluyeron la colocación de 70 metros cúbicos de mezcla asfáltica en frío sobre un área de 690 metros cuadrados, tras un proceso previo de limpieza y preparación del terreno. Posteriormente, se extendió una capa de asfalto de 10 centímetros de espesor, cumpliendo con los estándares técnicos requeridos para asegurar la durabilidad de la vía.

Para optimizar los resultados, se empleó maquinaria pesada en las etapas de nivelación y compactación del tramo intervenido, logrando dejar la superficie en condiciones adecuadas para el tránsito vehicular. Estas acciones forman parte de las labores de conservación vial que buscan prevenir mayores daños en la infraestructura.

Asimismo, el sector anunció que se vienen gestionando soluciones de ingeniería a largo plazo, entre ellas la instalación de un puente modular en la zona intervenida, con el objetivo de facilitar el paso del agua y reducir el impacto de fenómenos naturales como huaicos o deslizamientos.

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