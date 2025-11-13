En el distrito de Parcona, la convivencia diaria en la avenida Siete se ha vuelto un tormento para los vecinos, quienes denuncian que una mujer conocida como “Chavelita” protagoniza constantes episodios de violencia en plena vía pública. Aseguran que la mujer, aparentemente con problemas de salud mental, agrede físicamente a quienes se cruzan en su camino y exige dinero a cambio de no atacarlos.

Menores en riesgo

Ayer, varios vecinos se reunieron frente a la comisaría de Parcona para pedir a las autoridades una solución definitiva. “Hay una señora que agrede a todo el mundo y pide plata. A mi prima le pidió 30 soles y, cuando se negó, la golpeó y botó a su bebé al suelo”, relató una de las denunciantes, aún consternada.

Los testigos aseguran que no se trata de un caso aislado. “Esa señora también ha pegado a una niña de 11 años, la desmayó en plena calle, y a una anciana que vendía canchita; la señora terminó internada en el hospital”, añadió otra vecina, quien afirma que el temor se ha vuelto parte del día a día en la zona.

“Chavelita” es una mujer adulta que, según sus propios familiares, presenta alteraciones mentales. Sin embargo, los vecinos sostienen que su comportamiento se ha vuelto cada vez más agresivo y que las autoridades no han tomado medidas concretas para atender la situación.

“Ella va todos los días a mi puesto. Me pide 30 soles y me dice ‘dame o te pego’. Cuando no le doy, me insulta y me lanza cosas. Hemos denunciado muchas veces, pero la Policía dice que no puede hacer más porque tiene problemas mentales”, contó una comerciante afectada.

Los moradores afirman que no es la primera vez que “Chavelita” es intervenida por agentes del orden, pero siempre queda en libertad al poco tiempo. “Todas las veces la detienen y luego la sueltan. No entendemos por qué nadie hace nada. Necesitan intervenir con personal de salud mental o del Ministerio de la Mujer. Es un peligro para los adultos mayores y para los niños”, denunciaron.

Algunos vecinos también señalaron que la mujer vive junto a su padre, conocido como “el Monstruo Rojas”, quien en el pasado habría protagonizado también incidentes violentos. “Ellos tienen una historia de conflictos y agresiones. Necesitan ayuda profesional, pero mientras eso no pase, seguimos viviendo con miedo”, expresaron.

VIDEO RECOMENDADO