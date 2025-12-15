Una tarde distinta y cargada de emoción se vivió en el caserío de Pinillo, en el distrito de Ocucaje, donde niños y familias compartieron una jornada navideña marcada por la alegría, la cercanía y el espíritu solidario.

Show navideño

Los estudiantes del Colegio Cuna Jardín N.º 80 y del Colegio San José de Pinillo participaron de un show navideño, juegos, una tradicional chocolatada y la entrega de obsequios preparados especialmente para ellos. Las risas y la emoción de los menores fueron protagonistas durante toda la actividad.

La jornada se desarrolló como parte de una iniciativa solidaria que busca mantener viva una tradición basada en el compartir y el apoyo a la niñez, resaltando el valor de dar sin esperar nada a cambio, especialmente en estas fechas.

Padres de familia y vecinos también formaron parte del encuentro, sumándose a los juegos, bailes y momentos de convivencia.

