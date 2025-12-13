Con el objetivo de acercar la lectura a los escolares y generar espacios de aprendizaje dinámicos, la Biblioteca Municipal de Salas desarrolló una jornada de “Cuenta Cuentos” en la Institución Educativa N.º 505 “Santa Rosa”.

Experiencia educativa

La sesión estuvo centrada en relatos con temática navideña, los cuales captaron la atención de los niños y niñas, quienes escucharon atentamente cada historia. A través de los cuentos, se transmitieron mensajes relacionados con la solidaridad hacia las personas mayores, la empatía y la importancia de compartir con los demás sin esperar nada a cambio.

Durante la actividad, los escolares participaron activamente, expresando sus opiniones, realizando preguntas y compartiendo reflexiones sobre los mensajes de los cuentos, lo que contribuyó a estimular su imaginación, comprensión lectora y creatividad. Asimismo, la jornada permitió reforzar la idea de que la lectura puede ser una herramienta divertida y cercana para aprender.

Este tipo de iniciativas busca no solo fomentar el hábito lector desde temprana edad, sino también fortalecer la formación en valores, complementando el trabajo que se realiza en las aulas. Padres y docentes destacaron la importancia de generar estos espacios que contribuyen al desarrollo emocional y social de los estudiantes.

