La Subgerencia de Desarrollo Territorial (SGDT) del distrito de La Tinguiña informó que no es factible la instalación de una antena de radiocomunicación en la berma central de la avenida Moscú, obra que venía siendo ejecutada por la empresa Andean Telecom Partners Peru SRL sin contar con autorización municipal.

Serie de observaciones

La decisión fue comunicada mediante la Carta N.º 455-2025-MDLT-GDTOP-SGDT, documento en el que se detalla que la empresa incurrió en varias infracciones durante los trabajos preliminares.

Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de maquinaria y personal realizando excavaciones sin señalización adecuada. Durante la inspección, el equipo técnico de la SGDT verificó falta de elementos de seguridad, ausencia de autorización y daños a la tubería de desagüe, lo que generó un derrame en la vía pública.

Además, al revisar los datos del ingeniero responsable, se constató que no figura registrado en el Colegio de Ingenieros del Perú, lo que fue considerado una irregularidad adicional dentro del procedimiento sancionador.

Según el informe municipal, se identificaron dos infracciones: Ejecutar obras de telecomunicaciones en la vía pública sin autorización municipal (sanción equivalente al 30% de una UIT 2025). Provocar daños durante el proceso constructivo a bienes colindantes o a la vía pública (20% de una UIT 2025).

La SGDT reiteró que no ha emitido permiso alguno para instalar infraestructura de telecomunicaciones en ese punto. La empresa fue notificada por correo y vía WhatsApp sobre la improcedencia del proyecto.

Tras los daños ocasionados, personal de maquinaria pesada de la Gerencia de Servicios a la Comunidad y Gestión Ambiental, junto con SEMAPAT, acudieron al lugar para reparar la tubería rota, cubrir el forado y evitar incidentes con los transeúntes.

