Un trabajador de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Ica resultó herido la noche del lunes 2 de junio luego de que una camioneta impactara violentamente contra la parte posterior de un camión recolector de residuos sólidos en la avenida Maurtua.

Brutal accidente

El accidente involucró a una camioneta de placa BDJ-521 y al vehículo recolector municipal de matrícula ESK-961, que realizaba labores de recojo de residuos en la zona al momento de la colisión.

A consecuencia del fuerte impacto, Carlos Huarcaya, obrero de limpieza pública, sufrió heridas de consideración al quedar atrapado entre ambas unidades. Testigos señalaron que sus extremidades inferiores quedaron aprisionadas.

Hasta el lugar llegaron integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, quienes realizaron labores de rescate para liberar al trabajador y brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue evacuado de emergencia al Hospital Regional de Ica.

Las imágenes del accidente evidenciaron severos daños en la parte delantera de la camioneta, que terminó con la carrocería con destrozos tras el choque.

Motociclista herido

En tanto, otro accidente de tránsito se registró la noche del mismo día en la vía de acceso al distrito de Parcona, que dejó como saldo a un motociclista herido y daños materiales.

El hecho ocurrió cuando una motocicleta Honda, conducida por un joven de iniciales M.S.J.L., colisionó con una mototaxi por causas que son materia de investigación. Al momento del accidente, el conductor viajaba acompañado por una joven mujer.

Ambos vehículos habrían coincidido en la vía sin que alguno de los conductores lograra evitar el impacto, produciéndose una fuerte colisión que alarmó a vecinos y transeúntes.

Producto del choque, el motociclista cayó fuertemente a la pista y quedó herido, siendo trasladado al Hospital Santa María del Socorro para recibir atención médica. Su acompañante resultó con heridas leves y algunos rasguños, por lo que no requirió una evacuación de emergencia.

Información preliminar señala que la motocicleta involucrada carecía de placa y del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Asimismo, el conductor no utilizaba casco de seguridad al momento del accidente.

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