Ica: Ocucaje propone crear ley del canon eólico

El distrito de Ocucaje, antes un desierto inservible, pueblo olvidado, que solo subsistía de la agricultura con las temporales aguas de la lluvia de la sierra que discurren por el río Ica, en el futuro se convertiría en uno de los distritos mas prósperos, gracias a los vientos fuertes que pasan por los desiertos de este distrito, que será aprovechado en la producción de energía eléctrica, por los parques eólicos.

En estos momentos hay una empresa Engie que está en la fase final de la instalación de sus hélices eólicos, con una inversión de 300 millones de dólares. En proceso de trámites administrativos hay tres empresa más para ocupar otros lugares para la instalación de nuevos parques eólicos, como es el caso de la empresa Kalpa S.A. que invertirá mas de 320 millones de soles, Orianka mas de 200 millones de dólares y una ampliación de Engie, que es Energi SL con 200 millones dólares.

Es decir, durante los próximos cinco años Ocucaje recibiría una inversión que supera los mil millones dólares, dando trabajo a cientos de vecinos, profesionales para poder culminar la construcción de estos parques eólicos, convirtiéndose en un polo de desarrollo, energético.

También se viene realizando estudios en el zócalo continental y posiblemente habría petróleo, y en lo que respecta al turismo Ocucaje se convertiría el nuevo Asia del Pacífico

Ante esta expectativa, el alcalde Rolando Jayo Melgar, planteó en una sesión de concejo la creación de un canon energético eólico, para que las empresas que en el futuro recauden energía renovable sin contaminar el medio ambiente, paguen un canon en Ocucaje, el mismo que servirá única y exclusivamente para proyectos de inversión, ejecución de obras.

Propuesta al Congreso

Explicó que el mismo se tendrá que distribuir un 50% para el distrito, 25% para la Municipalidad Provincial de Ica, y un 25% para el Gobierno Regional de Ica. La iniciativa fue aprobado por todo el pleno municipal, luego esta propuesta fue llevada a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que una vez enterado fue admitida a tramite como proyecto de Ley N° 2454/2021-GL, y el burgomaestre fue invitado, para que sustente su iniciativa.

Jayo expuso el porqué de su iniciativa y describió a Ocucaje como un pueblo de agricultores y que hoy gracias al avance de la tecnología esa tierras infértiles si bien no pueden producir alimentos, servirán a futuro para producir energía eléctrica; y al igual que el canon gasífero, el canon minero; este canon eólico, también debería de servir para beneficio de la población y dar una mejor calidad debida a sus habitantes, y dejar de ser un distrito que no tiene el suficiente presupuesto para resolver sus necesidades como es el agua potable y a futuro tenga presupuesto para perforar nuevos pozos y asi ofrecer mejores servicios a la población y visitantes, asi como presupuesto para preservar el Parque Paleontológico y no siga siendo depredado.

Culminada la exposición con el visto bueno de toda la comisión fue aprobada para su evaluación y luego tendrá que ser enviada a la Comisión de Economía, finalmente al Ministerio de Economía y Finanzas, para su reglamentación y otros, después del cual debera ser promulgada para que aplique una vez que los parques eólicos de estas cuatros primeras empresas entren en proceso de producción de energía eléctrica tendrá que pagar el respectivo canon eólico que servirá para beneficio de miles de familias.

El alcalde Rolando Jayo manifestó estar satisfecho con el interés de la Comisión de Energía y Minas, en apoyar la iniciativa del distrito, pues esta propuesta será de beneficio de la población y debería de ser ejemplo de los futuros alcaldes que asi presenten proyectos de ley, para generar más recursos y no solo quejarse de que no hay presupuesto o que el Ejecutivo no envió y no alcanza sin duda un gran ejemplo a seguir los próximos que sean elegidos.

