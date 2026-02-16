Durante la tarde y noche del sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de febrero, agentes de Serenazgo y Policía Municipal llevaron a cabo el operativo “Huacachina Segura 2026” en el sector Camino a Huacachina, en Ica, en el marco de la celebración del Día de San Valentín y de la Amistad.

Orden público

El despliegue, iniciado a las 5:45 de la tarde del sábado, tuvo como objetivo principal garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular, en una zona donde se concentran numerosos locales de recreación, restaurantes, bares, discotecas y espacios turísticos.

Según el informe de la Gerencia de Desarrollo Económico y Seguridad Ciudadana, el operativo también se enfocó en erradicar el comercio ambulatorio y evitar la instalación de paraderos informales de taxis y mototaxis, contribuyendo así al orden público y a la seguridad ciudadana.

Los operativos se extendieron hasta las 5:00 de la mañana del domingo y, de acuerdo con el reporte municipal, no se registraron incidentes de relevancia de competencia municipal. Paralelamente, la Región Policial de Ica ejecutó controles en su ámbito funcional, con la participación del Fiscal de Prevención del Delito, reforzando la coordinación entre las autoridades municipales y policiales.

Las autoridades destacaron que este tipo de medidas permite prevenir delitos y faltas, además de mejorar la percepción de seguridad entre vecinos, visitantes y turistas que transitan por la zona durante las festividades.

El Subgerente de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal, Cmdte PNP (r) Juan Carlos Porras Aragón, resaltó que acciones coordinadas como esta fortalecen la seguridad en los espacios públicos, garantizando un ambiente seguro y organizado durante eventos de alta concurrencia.

