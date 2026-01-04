Personal de Serenazgo del distrito de Parcona ejecutó el operativo “Luciérnaga” en diversos puntos considerados de alta incidencia delictiva, entre ellos Horno Viejo, Pasaje Vista Alegre, avenida 7, prolongación Grau, Pachacútec, calles Lima, Cuzco y José Toribio Polo, con el objetivo de erradicar a personas de mal vivir y recuperar espacios públicos utilizados como fumaderos, especialmente en zonas descampadas.

Acción preventiva

Se encontraron dos sujetos, uno de ellos fue encontrado desnudo, cubriéndose con colchas, mientras que el segundo ocupaba una vivienda abandonada donde se encontraron pipas y diversos objetos empleados para el consumo de drogas, evidenciando el uso permanente de estos espacios para actividades ilícitas.

Las autoridades municipales informaron que este tipo de operativos se realizará de manera periódica, debido al peligro que representan estas zonas tanto por la incidencia delictiva como por el riesgo de agresiones o asaltos a transeúntes cuando estas personas se encuentran bajo los efectos de estupefacientes. Asimismo, se espera que la Policía Nacional del Perú inicie las investigaciones correspondientes para identificar los puntos estratégicos donde se estaría comercializando este tipo de sustancias en el distrito.

VIDEO RECOMENDADO