En un operativo de control migratorio realizado la noche del viernes 22 de agosto, la Policía Nacional del Perú, en coordinación con la Fiscalía Mixta Corporativa y Migraciones, intervino a 30 ciudadanos extranjeros en el establecimiento “Night Club Monalisa”, ubicado en el distrito de Subtanjalla, en la carretera Panamericana Sur, Km 296.5. La acción se enmarca en el Plan de Operaciones N.º 51-2025 “Control Migratorio Ica – 2025”.

Migrantes irregulares

El despliegue policial, encabezado por la Unidad de Seguridad del Estado de la Región Policial Ica y con apoyo del Escuadrón de Emergencia, tuvo como objetivo identificar a ciudadanos en presunta condición migratoria irregular, en cumplimiento de lo establecido en los Decretos Legislativos N.º 1582 y N.º 1350.

De acuerdo con fuentes policiales, este operativo permitió reforzar las medidas de control en espacios nocturnos donde se registra la presencia de ciudadanos extranjeros, contribuyendo a garantizar la seguridad en la región y prevenir delitos vinculados al tráfico de personas, la trata o la permanencia irregular.

Las diligencias continúan bajo supervisión del Ministerio Público, mientras Migraciones evaluará caso por caso la situación legal de los intervenidos para determinar su permanencia o salida del país, en concordancia con la normativa vigente.

