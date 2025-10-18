Con motivo del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre, EsSalud Ica llevó a cabo la “Feria de Alimentación Saludable” en el frontis del Hospital Augusto Hernández Mendoza, con el objetivo de promover una dieta equilibrada como herramienta clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida.

Estrategia de alimentación

Durante la jornada, los asistentes accedieron a diversos servicios gratuitos, como evaluaciones nutricionales, charlas educativas, entrega de refrigerios saludables y demostraciones culinarias con alimentos accesibles y nutritivos. La actividad estuvo a cargo del equipo de la estrategia de alimentación y nutrición de la Red Asistencial Ica.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, destacó que este tipo de eventos son fundamentales para empoderar a la ciudadanía en torno a la salud preventiva. “Una buena nutrición es la base de una vida saludable y el mejor camino hacia la prevención de enfermedades crónicas”, señaló.

La feria fue bien recibida por el público y buscó generar conciencia sobre la importancia de adoptar hábitos alimenticios saludables desde temprana edad, especialmente en un contexto donde los problemas de sobrepeso, obesidad y enfermedades asociadas siguen en aumento en el país.

