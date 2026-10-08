Con el propósito de contribuir a que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su futuro académico y laboral, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Ica, a través del Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional (SOVIO Ica), brindó orientación a 1,877 estudiantes de cuarto y quinto año de educación secundaria durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

Orientación vocacional

Entre las instituciones participantes se encuentran la I.E. San Luis Gonzaga de Ica, I.E. José Toribio Polo, I.E. Micaela Bastidas de Puyucawa – La Tinguiña, I.E. San Martín de Porres – Santiago y la Academia Preuniversitaria Barnard.

Asimismo, durante las jornadas se brindó información sobre la plataforma “Mi Carrera”, herramienta que permite a los jóvenes conocer diversas alternativas de formación, carreras profesionales y técnicas, instituciones educativas y otros recursos que contribuyen a una elección vocacional más informada.

Las instituciones educativas y organizaciones interesadas en solicitar jornadas de orientación vocacional pueden comunicarse con el SOVIO Ica a través del correo electrónico: sovioica@gmail.com

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