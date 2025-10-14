A las 8:00 p.m. de este lunes 13 de octubre, autoridades, instituciones y la ciudadanía de Ica participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro, una jornada clave de preparación frente a desastres naturales organizada a nivel nacional.

Por la prevención

La actividad fue promovida por el Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). Previamente, durante la mañana, se realizó una conferencia de prensa para anunciar la ejecución del simulacro y reforzar el mensaje de prevención y preparación ante eventos como sismos, huaicos o incendios.

En la conferencia participaron el alcalde provincial de Ica, representantes de INDECI, y autoridades universitarias, donde también se tomó juramento a los nuevos Brigadistas de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes participaron activamente en el simulacro nocturno.

Desde diferentes puntos de la ciudad, instituciones públicas, privadas, centros educativos y vecinos se sumaron al ejercicio, simulando evacuaciones y poniendo en práctica sus planes de emergencia.

Las autoridades destacaron la participación y el compromiso de la comunidad en este tipo de actividades, que permiten medir la capacidad de respuesta colectiva ante un desastre real.

