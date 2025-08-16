El II Simulacro Nacional Multipeligro 2025, realizado este viernes 15 de agosto a las 3:00 p.m., dejó como resultado un escenario de gran magnitud que encendió las alertas de autoridades y población.

Alerta sísmica

El Gobierno Regional presentó el balance final del ejercicio, que contempló 346 personas fallecidas, 479 heridas y 196 desaparecidas. Además, se contabilizaron 107.660 damnificados y 141.595 personas afectadas. En el ámbito de la vivienda, 6.744 fueron destruidas, 1.478 quedaron inhabitables y 28.319 resultaron afectadas. La infraestructura educativa registró 25 instituciones destruidas, 37 inhabitables y 84 con daños; mientras que en salud se contabilizaron 13 establecimientos destruidos, 35 inhabitables y 52 afectados. También se reportó la destrucción de tres templos religiosos.

El gobernador Jorge Gustavo Herrera dispuso que la Plataforma Regional de Defensa Civil permanezca en sesión permanente y anunció que solicitó al Gobierno central la declaratoria de estado de emergencia para la región. Asimismo, ordenó la activación inmediata de los planes de contingencia de todas las direcciones regionales, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, con el objetivo de agilizar la asistencia humanitaria, el rescate de heridos y el recojo de víctimas fatales.

La distribución de daños confirma que Pisco fue la provincia más afectada, con intensidades “severas” y la activación de alerta de tsunami en zonas costeras como Paracas y San Andrés. En este último distrito se colocaron sacos de arena para proteger áreas vulnerables a inundaciones. Ica, Chincha, Nazca y Palpa también registraron colapsos de viviendas, personas atrapadas y afectación de hospitales y servicios básicos.

El COER Ica informó que la reunión de evaluación continuará con el pasar de las horas para coordinar la distribución de ayuda y el despliegue de equipos de rescate. “Aunque es un escenario simulado, las cifras nos recuerdan la magnitud de lo que podría ocurrir en un evento real y la necesidad de estar preparados”, afirmó el coronel Ricardo Guillén, jefe del COER Ica.

