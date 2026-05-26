El reconocido periodista iqueño Juan Valdivia Rocha atraviesa un delicado estado de salud luego de sufrir un presunto infarto, motivo por el cual fue trasladado a la ciudad de Lima para recibir atención médica especializada.

Traslado a la capital

Según la información difundida por familiares y allegados, el comunicador ha sido atendido en el Hospital Cayetano Heredia, donde deberá someterse a un procedimiento y tratamiento médico requerido tras la emergencia cardiaca.

La noticia ha generado preocupación entre colegas de prensa, amigos y ciudadanos de Ica, quienes vienen expresando mensajes de solidaridad y apoyo hacia el hombre de prensa, conocido cariñosamente como “Rochita”.

En redes sociales también se viene impulsando una cadena de oración por la recuperación del periodista, acompañada de mensajes de aliento y esperanza por parte de ciudadanos y colegas del ámbito periodístico.

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