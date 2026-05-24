El suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Nazario Julián Allccarima Gutiérrez, falleció este sábado 23 de mayo en la provincia de Pisco, luego de sufrir un presunto infarto mientras se trasladaba en una movilidad.

Conmoción por deceso

El hecho ocurrió al promediar el mediodía y ha causado profunda conmoción entre miembros de la institución policial, familiares y personas cercanas al efectivo, debido a las circunstancias inesperadas en las que se produjo su deceso. El agente policial habría sufrido un infarto, obligando a que lo trasladen de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

En el nosocomio, el personal médico realizó las maniobras de atención correspondientes con el objetivo de estabilizar al suboficial; sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, se confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso al área de emergencia.

Tras conocerse el hecho, representantes de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público acudieron al nosocomio para iniciar las diligencias respectivas y recabar información que permita esclarecer con exactitud las circunstancias en las que ocurrió la muerte.

La noticia generó múltiples muestras de pesar dentro de la comunidad policial. Compañeros de promoción, efectivos en actividad y diversas dependencias expresaron públicamente sus condolencias a los familiares del agente fallecido.

Desde ACEPOL también se pronunciaron lamentando el sensible fallecimiento de Nazario Allccarima Gutiérrez, recordando que perteneció a la promoción “Protección Ciudadana”, donde, según indicaron, destacó por su compromiso y vocación de servicio.

De igual forma, la comisaría de Pachacútec difundió un mensaje de despedida en honor al suboficial, resaltando la labor que desempeñó dentro de la dependencia policial. En el pronunciamiento señalaron que el efectivo trabajó con “entrega y compromiso”, dejando huella entre sus compañeros por su disciplina y espíritu de servicio.

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