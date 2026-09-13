Una familia del sector Nuevo Yajasi, en el distrito de Pachacútec, Ica, realizó una denuncia pública y solicitó apoyo para la atención médica de un niño de seis años que permanece con una fractura en la pierna luego de sufrir un accidente en el que, según sus familiares, una puerta de fierro habría caído sobre él.

Fractura de fémur

De acuerdo con el testimonio de la madre, María Huarancca, el accidente ocurrió mientras ella se encontraba trabajando. Su hija, quien estaba al cuidado del menor, relató que fue alertada por la propietaria de la puerta y encontró al niño tendido y con fuertes dolores en la pierna. Ante la emergencia, familiares y vecinos trasladaron al menor al Hospital Regional de Ica, donde fue atendido y enyesado.

Según relató la hermana del menor, los médicos inicialmente les indicaron que, debido a su corta edad, la fractura podría consolidarse con el tiempo. El niño fue dado de alta y permaneció con el yeso.

Sin embargo, durante las semanas siguientes continuó manifestando dolor. Al cumplirse aproximadamente un mes, la familia decidió llevarlo a una clínica privada. Tras retirarle el yeso y realizarle una radiografía, los familiares aseguran que se detectó que el hueso no había evolucionado favorablemente y presentaba una fractura que requeriría una intervención quirúrgica.

La familia mostró las placas tomadas de manera particular y señaló que los médicos les habrían recomendado una operación. Según explicaron, el procedimiento contemplaría retirar parte del hueso afectado y colocar un dispositivo de fijación, aunque todavía no cuentan con dinero.

La progenitora, quien manifestó ser madre soltera, señaló que no cuenta con los recursos económicos y pidió ayuda a familiares, amigos y empresarios. La familia indicó que el menor permanece en cama y continúa presentando dolor. Por ello, buscan conseguir una evaluación médica especializada y los recursos necesarios para su tratamiento.

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