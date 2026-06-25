Vecinos del caserío de Sacta, en el distrito de Santiago (Ica), demandaron la paralización de la extracción de arena en el río Ica y exigieron la ejecución urgente de defensas ribereñas, al considerar que la actividad podría agravar la erosión del cauce y poner en riesgo un puente utilizado por agricultores, trabajadores y empresas agroexportadoras de la zona.

Reclamo vecinal

La controversia se hizo visible durante una inspección realizada por pobladores y autoridades comunales en el sector de Sacta, donde los vecinos expresaron su preocupación por el estado del río y cuestionaron la autorización otorgada por el municipio local, para la extracción de material de acarreo.

La teniente gobernadora del caserío, Mari Calderón, señaló que la población viene alertando desde hace meses sobre el deterioro de las márgenes del río y la necesidad de ejecutar obras preventivas antes de la llegada de nuevas avenidas de agua.

“La preocupación de la población es que el río se está profundizando cada vez más y las raíces de los árboles ya se ven a simple vista. Si no se toman medidas, una nueva crecida podría afectar gravemente este sector”, manifestó.

Durante el recorrido, los vecinos mostraron zonas donde el terreno presenta signos de erosión y señalaron que algunos árboles ya han colapsado debido al debilitamiento de las riberas. Asimismo, advirtieron que el puente que conecta a Sacta con otras localidades y áreas agrícolas podría verse comprometido si continúan las lluvias intensas o aumenta el caudal del río. Según explicaron, esta infraestructura es fundamental para el traslado diario de personas, productos agrícolas y trabajadores vinculados a la actividad agroexportadora.

“Este puente tiene más de 25 años y prácticamente no ha recibido mantenimiento. Si el río sigue avanzando, podríamos quedar completamente aislados”, sostuvo uno de los moradores durante la inspección.

Cuestionan autorizaciones

Los pobladores también cuestionaron la emisión de permisos por parte del municipio distrital de Santiago, para la extracción de arena en una zona que consideran vulnerable. Según indicaron, antes de autorizar este tipo de actividades debieron realizarse evaluaciones más exhaustivas sobre el estado del cauce y los riesgos para la población.

Tras la inspección en el río, un grupo de pobladores se trasladó hasta la Municipalidad Distrital de Santiago para solicitar información sobre los permisos otorgados y exigir la entrega de expedientes técnicos relacionados con la extracción de arena.

Fueron recibidos por funcionarios municipales, quienes, según los dirigentes, se comprometieron a proporcionar documentación vinculada al proceso de autorización, así como informes de Defensa Civil y evaluaciones ambientales.

En tanto, el conflicto permanece abierto. La comunidad espera conocer los informes técnicos comprometidos por la municipalidad y mantiene su posición de exigir la suspensión de la extracción de arena hasta que se garantice la seguridad de la población y de la infraestructura ubicada en las márgenes del río.

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