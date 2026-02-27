Un grupo de pobladores del caserío de San Martín, en la provincia de Ica, se trasladó hasta la Municipalidad Provincial de Ica para exigir la construcción de su plaza y un complejo deportivo, obra que, según indicaron, se encuentra pendiente desde hace más de seis décadas.

Espera por 60 años

Carmen Ramírez, vecina del sector, señaló que la comunidad ha esperado pacientemente durante más de 60 años por la obra. “Estamos aquí, sabemos esperar, sabemos respetar y hemos esperado por décadas, y esperamos que se cumpla con la ejecución de la plaza y el complejo”, manifestó.

El regidor Carlos Ponce, presidente de la Comisión de Obras Públicas, indicó que en un plazo de 20 días se realizará el seguimiento del expediente técnico, previo a la ejecución de la obra. “Estamos avanzando, estamos haciendo el seguimiento y, posterior a ello, se hará la ejecución de la obra”, afirmó, al tiempo que pidió calma a los pobladores y aseguró que la actual gestión municipal trabaja en beneficio de la población.

La movilización de los vecinos refleja la expectativa de la comunidad por contar con espacios públicos que contribuyan al esparcimiento y desarrollo social de la zona.

