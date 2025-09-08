Similar a la historia bíblica de Caín y Abel, la tarde del sábado 6 de septiembre, la rivalidad familiar se hizo presente en la urbanización Santo Domingo de Guzmán (III etapa – Ica), cuando agentes del área de Homicidios del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) intervinieron en flagrancia a Miguel Arcángel Poma Aybar (38), acusado de intentar asesinar a su hermano con un arma blanca en el interior del domicilio familiar.

Disputa hereditaria

La víctima, identificada como Juan Miguel Poma Aybar (41), ingresó de urgencia al Hospital Regional de Ica con un diagnóstico de trauma abdominal por arma blanca. Fue derivado inmediatamente al área de Traumashock, donde permanece internado en estado reservado, mientras los médicos luchan por estabilizar su salud.

De acuerdo con las primeras diligencias, el ataque se habría originado en una disputa por herencia, conflicto que venía arrastrándose desde hace varios años entre los hermanos.

Tras el hecho, Miguel Arcángel Poma se dirigió a la Comisaría de la Familia con la intención de denunciar un supuesto caso de violencia familiar; sin embargo, en el lugar fue identificado como el presunto autor del ataque y quedó bajo custodia policial. Los agentes procedieron a leerle sus derechos y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

El caso fue puesto en conocimiento de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, cuyo fiscal adjunto ordenó la realización de diligencias urgentes e inaplazables, entre ellas la declaración de testigos, pericias médicas y levantamiento de pruebas en la escena del crimen.

VIDEO RECOMENDADO