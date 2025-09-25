La Policía Nacional del Perú realizó un operativo contra la falsificación de propiedad intelectual en la segunda cuadra de la calle Independencia, en pleno centro de la ciudad de Ica. Durante la intervención, agentes de la Policía Fiscal y de la División de Investigación Criminal incautaron un gran lote de productos falsificados, principalmente zapatillas y prendas de vestir que imitaban marcas reconocidas como Nike, Adidas y Reebok.

Investigación policial

El operativo contó con un contingente policial que incluyó personal de la Unidad de Servicios Especiales (USE), a fin de evitar disturbios en una zona donde, según informaron las autoridades, se mueve gran cantidad de dinero y no es inusual que se intente frustrar las intervenciones.

El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Leiby Huamán Daza, informó que la mercadería incautada tendría un valor comercial aproximado de 800 mil soles. Además de zapatillas, se hallaron gorras, medias y ropa deportiva de imitación. Los productos habrían sido vendidos como originales, generando múltiples denuncias de ciudadanos que descubrieron el fraude tras pocos días de uso.

“Se ha incautado productos imitaciones de marcas ya reconocidas que tienen una patente son marcas internacionales. Hubieron denuncias de muchos ciudadanos que al comprar una zapatilla son imitación y al cabo de los días termina deteriorándose y los productos son prácticamente similares a los originales, también se ha incautado gorras, medias, ropa de deporte. Hay siete personas intervenidas y se identificará a los financistas”, señaló el general Huamán.

