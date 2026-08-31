Con muestras de fe y devoción, la Región Policial Ica rindió homenaje a Santa Rosa de Lima, patrona de la Policía Nacional del Perú (PNP), con una ceremonia religiosa y procesión que congregó a integrantes de la institución policial. Las actividades se desarrollaron como parte de las celebraciones en honor a la santa peruana, cuya festividad se conmemora cada 30 de agosto.

Homenaje policial

La jornada comenzó con una misa en la iglesia San Jerónimo de Jesús María, ubicada en las inmediaciones de la calle Cajamarca. Culminada la celebración eucarística, la imagen de Santa Rosa de Lima salió en procesión acompañada por efectivos policiales, iniciando su recorrido por diferentes calles del centro de la ciudad de Ica.

La imagen avanzó por la avenida Grau hasta llegar a la Plaza de Armas de Ica, para posteriormente continuar por la avenida J. J. Elías con dirección a la Comisaría de Ica. En esta dependencia policial, los agentes rindieron los respectivos honores a su patrona, reafirmando la tradición y devoción que mantiene la Policía Nacional hacia Santa Rosa de Lima.

Finalmente, la procesión llegó hasta las instalaciones de la Región Policial Ica, donde culminaron las actividades conmemorativas. El jefe de la Región Policial Ica, general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, dirigió palabras de agradecimiento durante la ceremonia, destacando la fe, el honor y la vocación de servicio que acompañan a los integrantes de la institución bajo la protección de su patrona.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO