Vecinos alertan el mal estado del polideportivo Rosa Vargas de Panizo, un espacio recreativo que, lejos de ofrecer seguridad y esparcimiento, se ha convertido en una amenaza latente para decenas de niños y adolescentes que lo visitan a diario.

Grave deterioro

Las principales preocupaciones apuntan a la falta de mantenimiento y al deterioro generalizado de la infraestructura. Baños en mal estado, estructuras metálicas oxidadas con fierros expuestos y juegos infantiles deteriorados, con madera rota, forados y huecos que podrían provocar accidentes graves.

Además, algunas estructuras metálicas, sin señalización ni protección, representan un serio riesgo de cortes o golpes para los menores. Los vecinos señalan que han hecho pedidos a las autoridades municipales, pero hasta ahora no han recibido respuesta.

La comunidad exige una intervención urgente para reparar las instalaciones y garantizar un entorno seguro para la niñez.

