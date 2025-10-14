La construcción del nuevo Establecimiento de Salud de Parcona, valorizada en más de 35 millones de soles, se encuentra paralizada desde hace varios días debido a la falta de pago a los obreros por parte del Consorcio AZ Parcona, empresa contratista a cargo del proyecto.

Obra paralizada

Según relataron los afectados, muchos de ellos provienen de otras regiones y se encuentran en una situación crítica, sin poder cubrir gastos de alimentación, alojamiento ni transporte. “Nos prometen cada semana que van a pagar, pero hasta ahora nada. Ya cumplimos un mes sin recibir ni un sol”, expresaron algunos trabajadores durante la manifestación.

El proyecto forma parte del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) del Ministerio de Salud y tiene como objetivo el mejoramiento y ampliación de los servicios de salud en Parcona, beneficiando a más de 33 mil habitantes del distrito. La obra, que debía ejecutarse en un plazo de 300 días calendario, está detenida desde hace varios días sin presencia del ingeniero residente ni representantes de la empresa contratista.

Los trabajadores aseguran que la empresa informó que no cuenta con fondos para pagar sueldos ni adquirir materiales, situación que ha sido interpretada como un intento de suspender el contrato y abandonar la obra. “Nos han dejado afuera del local, no hay ningún responsable ni ingeniero que dé la cara”, denunciaron.

A pesar de la gravedad del problema, hasta el momento las autoridades competentes, no han intervenido para exigir explicaciones al consorcio ni brindar apoyo a los trabajadores. Ante ello, pidieron que la autoridad edil y el PRONIS tomen medidas urgentes para evitar que el proyecto vuelva a quedar inconcluso, como ocurrió con una obra anterior en el mismo terreno.

Cabe recordar que en gestiones pasadas también se registró una paralización similar, donde decenas de obreros y proveedores quedaron sin cobrar tras el retiro de la empresa encargada. Los trabajadores temen que la historia se repita y exigen garantías de que se respetarán sus derechos laborales.

Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado al Ministerio de Salud, PRONIS y a los congresistas por Ica para que fiscalicen la situación y garanticen la continuidad de la obra, considerada de vital importancia para mejorar la atención médica en el distrito de Parcona. “Solo pedimos lo justo: que nos paguen por nuestro trabajo y que esta obra no quede abandonada otra vez”, expresaron.

