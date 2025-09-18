La regidora provincial de Ica, Yngrid Ramos advirtió sobre un aparente desbalance en la distribución del personal dentro de la Municipalidad de Ica, señalando que varios trabajadores que deberían desempeñar funciones en campo —especialmente en áreas como limpieza pública y seguridad ciudadana— estarían realizando labores administrativas en oficinas.

Fiscalización al municipio

Durante una visita de fiscalización, Ramos expresó su sorpresa al encontrar a obreros que, en lugar de estar en las calles cumpliendo funciones operativas, ahora ocupan escritorios en diversas oficinas.

Según explicó, esta situación se habría originado por decisiones del área de Recursos Humanos, a la que pidió un informe formal. “No se puede justificar el traslado con el argumento de la ‘necesidad del área’ cuando vemos que hay oficinas con exceso de personal, donde no pueden ni caminar entre ellos, y muchos no cumplen ninguna función concreta”, declaró.

La regidora también cuestionó que las camionetas recientemente adquiridas para seguridad ciudadana no estén operativas por falta de personal en campo, mientras que la oficina administrativa del área habría extendido su jornada laboral de lunes a sábado “para hacer más labores de escritorio”.

En ese mismo recorrido, Ramos fiscalizó otras dependencias municipales como Transporte y Defensa Civil. En Transporte, afirmó haber recibido un preinforme donde se indica que la gestión anterior dejó la productividad “en cero”, con documentos archivados sin ejecución y papeletas que habrían prescrito por falta de trámite.

En Defensa Civil, lamentó que, pese a haberse convocado numerosos procesos CAS, no se haya podido contratar ni un solo inspector técnico especializado en edificaciones. “Se ven obligados a traer personal externo y pagarles porcentajes”, dijo.

Además, Ramos criticó la falta de respuesta por parte de funcionarios ante los pedidos de fiscalización. “Los funcionarios se corren, dicen que nunca los han citado, y por eso no pueden dar explicaciones. Hace tiempo venimos solicitando información en sesiones de concejo, pero no somos escuchados”, afirmó.

