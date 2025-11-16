El ingeniero industrial José Luis Gereda presentó oficialmente su precandidatura al Senado por la región Ica bajo el Partido Aprista Peruano (APRA), donde participará con el número 2 en las elecciones internas del partido, previstas para el domingo 30 de noviembre, proceso en el que se estima la participación de 800 militantes.

Enfoque regional

Durante su presentación, Gereda destacó su trayectoria ligada al sector agroexportador y su trabajo con pequeños productores. “Soy cuarta generación de iqueños. Me dedico a la agroexportación y he trabajado con pequeños productores. Es importante volver a escuchar al pueblo y retomar las ideas de Víctor Raúl Haya de la Torre: el Perú tiene que hacer decencia y docencia de la política”, afirmó.

Gereda precisó que su propuesta no se basa en grandes anuncios de infraestructura, sino en el fortalecimiento productivo desde la base. “Hoy no vengo a prometer megaproyectos de agua. Lo que sí puedo decir es que podemos trabajar con pequeños productores agrarios, lo que hacemos en agricultura se puede replicar en otros rubros productivos”, señaló.

El precandidato resaltó además la necesidad de renovar liderazgos dentro de la política peruana. “Es momento de unirnos. Los líderes deben aprender a escuchar y dar paso a los jóvenes. No podemos vivir de la política ni aprovecharnos de ella”, expresó.

Consultado sobre el recurso hídrico, Gereda mencionó iniciativas claves para la región. “Hay proyectos como Choclococha y Pampas Verdes que permitirían asegurar agua y trabajo. El problema es que gobiernos anteriores impulsaron irrigaciones en muchas regiones, menos en Ica, a pesar de ser una zona altamente productiva”.

La presentación contó con la presencia de la exalcaldesa de Ica, Rosa Zárate, una de las figuras más visibles del aprismo regional. También estuvo presente el agricultor Eleuterio Blanco, reconocido en el sector agrario iqueño.

