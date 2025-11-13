Juntos por el Perú oficializó la postulación del exmandatario Pedro Castillo al Senado de la República. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido informó que el exgobernante encabezará la lista parlamentaria con el número uno.

La candidatura se da en medio del proceso judicial que enfrenta por los hechos del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la reorganización de diversas instituciones del Estado.

La etapa final del juicio se encuentra en desarrollo y se prevé que concluya antes de que se cumpla un nuevo aniversario de ese acontecimiento.

El Ministerio Público ha solicitado una condena de 34 años de prisión contra Castillo por presuntos delitos relacionados con la alteración del orden constitucional.

De forma paralela, el Congreso evalúa imponer una inhabilitación política de 10 años al exjefe de Estado.