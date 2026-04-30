La Municipalidad Provincial de Ica emitió la Resolución de Alcaldía N.° 193-2026-AMPI, mediante la cual se otorga un reconocimiento y felicitación al licenciado Carlos Jesús Caldas Pozo, presidente de la Asociación Regional de Periodistas del Perú (ARPP), en mérito a su contribución a iniciativas orientadas a la inclusión social y el fortalecimiento de poblaciones vulnerables en la región.

Impulso de iniciativas

De acuerdo con el documento oficial, el reconocimiento fue solicitado mediante expediente administrativo presentado por la señora Dora Alicia Torres Huamán, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Emprendedores con Discapacidad de Ica (STEPDIS), quien destacó el acompañamiento y apoyo brindado por el dirigente en favor de trabajadores emprendedores con discapacidad.

La resolución municipal firmada por el alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, resalta que el homenajeado ha contribuido al impulso de acciones que buscan mejorar las condiciones de integración y participación de sectores vulnerables, reconociendo su aporte dentro del ámbito social y organizativo en la provincia de Ica.

Cabe señalar que, Caldas Pozo ha sido identificado como uno de los promotores de propuestas relacionadas con la atención a mujeres víctimas de violencia, entre ellas la construcción de una casa refugio en la región Ica, proyecto que viene siendo impulsado desde hace varios años.

Según antecedentes vinculados a esta iniciativa, desde el año 2018 la Asociación Regional de Periodistas del Perú, junto con otros gremios profesionales y colectivos ciudadanos, ha remitido oficios a diversas autoridades municipales y regionales solicitando la implementación de un centro de acogida temporal para mujeres en situación de violencia, con el objetivo de brindar protección inmediata y atención integral.

En ese contexto, la necesidad del proyecto ha sido reiterada en espacios de diálogo y análisis público. Uno de ellos fue el foro denominado “Casa refugio en Ica: mitos y realidades”, realizado en mayo de 2025 en el Colegio de Ingenieros de Ica.

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