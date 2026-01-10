La visita del presidente José Jerí a la ciudad de Ica, realizada el 8 de enero, llamó la atención no solo por su agenda oficial en materia de seguridad ciudadana, sino también por una breve parada que realizó en el centro de la ciudad para comprar pan de leña.

Se tomaron foto

El mandatario se detuvo para comprarle a una comerciante ambulante, donde permaneció algunos minutos realizando la compra. La escena atrajo la atención de transeúntes y comerciantes, quienes se acercaron para observar el momento e intercambiar algunas palabras con el presidente.

Mientras algunos ciudadanos interpretaron el gesto como una muestra de cercanía y sencillez, otros cuestionaron la pertinencia de la parada en medio de una visita oficial enfocada en temas de seguridad.

Durante la breve estancia, varias personas aprovecharon la ocasión para tomarse fotografías con el mandatario, lo que generó la concentración de ciudadanos en la vía pública.

VIDEO REC0MENDADO