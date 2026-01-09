El presidente de la República, José Jerí, llegó ayer a la ciudad de Ica para supervisar, acompañado del gobernador regional Jorge Hurtado, los avances de la nueva Central de Monitoreo C5, una infraestructura tecnológica clave en la estrategia regional para combatir la inseguridad ciudadana y fortalecer la vigilancia urbana.

Alta tecnología

Durante la inspección, Jerí y Hurtado recorrieron las instalaciones donde se concentra la coordinación operativa de la videovigilancia, con énfasis en la próxima puesta en marcha de esta central que se perfila como una de las más avanzadas del país. Las autoridades destacaron que el proyecto forma parte del plan “Ica Segura”.

La central de monitoreo agrupará una red de más de 485 cámaras inteligentes distribuidas en puntos críticos de la ciudad y áreas urbanas del departamento, con sistemas de reconocimiento facial, lectura de placas y visión nocturna, lo que permitirá identificar personas y vehículos vinculados a hechos delictivos en tiempo real.

Además de cámaras de vigilancia, el sistema contempla arcos lectores de placas, módulos de atención descentralizada, botones de pánico y altavoces, que serán parte de la interfaz entre los ciudadanos y los operadores del centro, facilitando la denuncia y el reporte de incidentes al instante.

Las autoridades explicaron que la central C5 no solo funcionará como un centro de observación, sino que se conectará directamente con la Policía Nacional, serenazgo, bomberos y otras unidades de respuesta, lo que permitirá una coordinación más eficiente y oportuna ante eventos de inseguridad o emergencias ciudadanas.

El proyecto, incluye también capacitación para los operadores y agentes, así como la integración de aplicaciones móviles que facilitarán el envío de alertas y la participación activa de la ciudadanía en la seguridad local.

