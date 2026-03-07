El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona logró que el Poder Judicial dicte cinco meses de prisión preventiva contra el ciudadano colombiano León Fernando Cortes Ospina de 41 años, investigado por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de posesión de droga para su tráfico ilícito, en agravio del Estado peruano.

Investigación fiscal

La medida fue obtenida por la fiscal Karina Fiorella Gallegos Sotelo, quien sustentó los elementos de convicción que vinculan al investigado con la presunta comercialización de sustancias ilícitas en el distrito de Parcona.

De acuerdo con la investigación fiscal, el intervenido presuntamente pertenecería a la banda criminal denominada “Los Malditos del 5 de Parcona”, organización que estaría dedicada a la venta de drogas en diversos puntos de la jurisdicción, generando afectación a la seguridad y tranquilidad de los vecinos.

Los hechos se remontan al 20 de febrero de 2026, cuando, tras una persecución policial, se realizó la intervención en un inmueble ubicado en el sector Ángeles de Parcona, donde se halló droga acondicionada para su presunta comercialización.

Durante el registro se incautaron 4 bolsitas transparentes con 16 gramos, una bolsa blanca grande con 435 gramos y otra bolsa blanca que contenía 81 bolsitas transparentes con 356 gramos, haciendo un total aproximado de 807 gramos de marihuana (peso bruto).

Asimismo, se encontró dinero en efectivo consistente en S/ 1,150 en billetes, S/ 312 en monedas y 10 dólares americanos, sumando aproximadamente S/ 1,462, monto que sería producto de la presunta venta de estupefacientes.

