Una discusión familiar casi termina en tragedia en Ica. Miguel Arcángel Poma Aybar fue enviado a prisión preventiva por presuntamente intentar asesinar a su propio hermano con un objeto punzocortante, en un hecho que conmocionó a los vecinos de la urbanización Santo Domingo.

Ataque criminal

La magistrada Lucy Julliana Castro Chacaltana, jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Miguel Arcángel Poma Aybar, por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado en grado de tentativa, en agravio de Juan Miguel Poma Aybar.

La medida se resolvió el 9 de setiembre de 2025, tras escucharse los fundamentos del Ministerio Público y la defensa técnica, verificándose la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal.

De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 6 de setiembre de 2025, alrededor de las 2:00 de la tarde, en inmediaciones de la vivienda familiar ubicada en la Urb. Santo Domingo del distrito de Ica, el imputado Miguel Arcángel Poma Aybar habría agredido violentamente a su hermano Juan Miguel Poma Aybar, con la presunta finalidad de acabar con su vida.

El ataque se produjo tras una discusión familiar, en la que el imputado empleó un objeto punzocortante para ocasionar heridas de gravedad al agraviado, quien fue auxiliado por sus familiares y trasladado de urgencia a un centro de salud. Posteriormente, el agresor fue intervenido por efectivos policiales y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La resolución ordena el internamiento inmediato del imputado en el establecimiento penitenciario que designe el INPE, medida que vencerá el 5 de junio de 2026, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso penal.

