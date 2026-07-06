Pequeños y medianos productores de vid y pecano del centro poblado El Palto, en el distrito de Pachacútec (Ica), participaron en un taller de capacitación orientado a fortalecer sus conocimientos técnicos y mejorar la competitividad de sus cultivos.

Fortalecimiento de la producción

La actividad fue organizada por la Agencia Agraria Ica, dependiente de la Dirección Regional de Agricultura, y reunió a agricultores de la zona junto con especialistas de diversas instituciones vinculadas al sector agrario.

Durante la jornada, el ingeniero Eduardo Ramírez, especialista del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), expuso sobre el manejo integrado de plagas y enfermedades en los cultivos de vid y pecano. En su presentación abordó técnicas de identificación, monitoreo y control de las principales amenazas fitosanitarias que afectan a ambos cultivos, con el propósito de contribuir a una mejor producción agrícola.

Por su parte, la médica veterinaria Kariana Amoroto, representante de AGROIDEAS, informó a los asistentes sobre los incentivos económicos y fondos no reembolsables que ofrece el programa para financiar proyectos productivos y fortalecer a las organizaciones agrarias.

Asimismo, el licenciado Joseph Serrano, representante de Agromercado, desarrolló una ponencia enfocada en el acceso a mercados y la comercialización de productos agrícolas. Durante su intervención compartió estrategias para ampliar las oportunidades de venta y mejorar la rentabilidad de la producción.

La jornada permitió a los productores intercambiar experiencias y conocer herramientas técnicas, sanitarias y comerciales que pueden contribuir al desarrollo de sus actividades agrícolas y al fortalecimiento de la producción de vid y pecano en esta zona de la provincia de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO