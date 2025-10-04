Siete profesionales de la salud se integraron recientemente a diversos establecimientos de la Red Asistencial Ica de EsSalud, como parte del programa SERUMS 2025-II. Los nuevos integrantes ya se encuentran laborando en centros de atención primaria ubicados en distritos considerados prioritarios dentro de la región Ica.

Capacitación básica

El equipo está conformado por cuatro obstetras, un odontólogo, un químico farmacéutico y un tecnólogo médico, quienes prestarán servicios en los establecimientos de La Tinguiña, Palpa, Nasca, Macacona y Tambo de Mora.

Previo a su incorporación, los profesionales participaron en una jornada de inducción organizada por el área de Capacitación y Docencia de la institución. Durante la actividad, se abordaron temas vinculados al funcionamiento del sistema, normativas internas, carteras de servicios, logística de medicamentos, así como el uso adecuado de equipos de protección personal.

La contratación de serumistas es una vía con las que cuenta el sistema para cubrir plazas en zonas alejadas o de difícil acceso, donde persisten brechas significativas en la atención primaria. La expectativa es que estos profesionales puedan contribuir no solo con atención médica, sino también con actividades de promoción y prevención en salud.

VIDEO RECOMENDADO