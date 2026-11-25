Con el objetivo de fomentar prácticas alimentarias saludables desde la primera infancia, la Red Asistencial Ica de EsSalud, a través del CAP II Puquio, realizó una Feria Nutricional en la Plaza de Armas de dicha localidad. Durante la jornada, las familias accedieron de manera gratuita a servicios de tamizaje de anemia, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED), vacunación según calendario regular, suplementación preventiva y orientación nutricional.

Por la prevención en salud

Esta actividad permitió promover hábitos de alimentación saludable en la comunidad, brindando a los padres ideas prácticas, económicas y altamente nutritivas para incorporar alimentos ricos en hierro en la dieta diaria de sus hijos.

Al respecto, el gerente de la Red Asistencial Ica, Dr. Juan Guillén Guevara, saludó la organización de este importante evento y felicitó el compromiso del personal asistencial del CAP II Puquio por acercar los servicios preventivos a los espacios públicos. Asimismo, destacó que combatir la anemia requiere un trabajo conjunto entre el personal de salud y las familias.

Campaña en Parcona

En tanto, con el objetivo de descentralizar los servicios sanitarios y fortalecer la prevención de enfermedades en la población, la Red Asistencial Ica de EsSalud realizó otra campaña de salud integral en el Polideportivo de la Municipalidad Distrital de Parcona. La jornada fue organizada por la Oficina de Coordinación de Prestaciones y Atención Primaria, contando con el valioso apoyo asistencial del CAP II La Tinguiña.

Durante la actividad médica, decenas de familias accedieron de manera gratuita y oportuna a atenciones en pediatría, medicina general (chequeos preventivos), psicología y odontología, donde se efectuaron evaluaciones preventivas y procedimientos de fluorización. Asimismo, el personal de enfermería ejecutó el seguimiento de vacunación según el calendario regular, consejería nutricional, Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) y tamizaje de hemoglobina para niños menores de 3 años.

Cabe destacar que, a través de estas intervenciones preventivo-promocionales extramuros, EsSalud Ica logra identificar de forma temprana diversos factores de riesgo que podrían comprometer el bienestar de los ciudadanos, permitiendo brindar orientación inmediata para evitar complicaciones y secuelas posteriores en su salud.

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