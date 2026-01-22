La Asociación de Comunicadores y Periodistas - Ica, al cumplirse un año del trágico asesinato del comunicador Gastón Medina Sotomayor, expresó su más profundo pesar y solidaridad con su familia, colegas y amigos, ante una pérdida que enluta no solo al gremio periodístico, sino también a toda la sociedad.

Sensación de impunidad

“El asesinato de un comunicador constituye un grave atentado contra la vida, la libertad de expresión y el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada. Resulta especialmente preocupante que, transcurrido un año desde este hecho violento, aún no se hayan esclarecido las circunstancias ni identificado a los responsables, lo que profundiza la sensación de impunidad”, se lee en el pronunciamiento.

Añaden que, como institución que representa y defiende a los periodistas y comunicadores de la región, rechazan todo acto de violencia contra quienes ejercen la labor de informar y reiteraron el firme compromiso con la defensa del ejercicio libre, ético y seguro del periodismo.

“En ese sentido, exhortamos a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a redoblar esfuerzos para que este crimen sea plenamente esclarecido y no se sume a otros casos de comunicadores en nuestra región que, lamentablemente, permanecen en la impunidad. Demandamos una investigación diligente, transparente y conforme al marco legal vigente, en respeto a la memoria de la víctima y al derecho de su familia a conocer la verdad y alcanzar justicia”, finalizan.

