Con una visión de transformación educativa, en las instalaciones del Gobierno Regional de Ica, la Dirección Regional de Educación de Ica presentó el balance y los avances del Proyecto Educativo Regional Concertado de Ica (PERCI) al 2036, un instrumento estratégico que orienta el desarrollo educativo de toda la región y busca elevar la calidad de la enseñanza en sus cinco provincias.

Desarrollo educativo

El PERCI fue aprobado mediante la Ordenanza Regional N.º 005-2025-GORE-ICA, el 25 de marzo de 2025, consolidando así una política pública educativa de largo plazo que apuesta por mayores oportunidades para los estudiantes iqueños.

La jornada contó con la participación de importantes autoridades regionales y educativas, entre ellos el vicegobernador regional Washington Sotelo Luna, el director regional de Educación Julio Motta Dueñas, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Educación Juana Sono Hernández, el coordinador territorial del MINEDU Henry Vera Vera, y la vicepresidenta del COPARE Pilar Pérez Fuentes. Todos coincidieron en señalar que el PERCI constituye la hoja de ruta que guiará el desarrollo educativo de la región hasta el año 2036.

Durante la exposición central, el director regional de Educación presentó los principales avances del proyecto, resaltando que este se sustenta en trabajo colegiado entre especialistas, directivos y docentes, una metodología que permite integrar conocimientos, fortalecer la gestión educativa y mejorar los procesos pedagógicos en beneficio de los estudiantes de Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa.

Asimismo, las autoridades destacaron que cada provincia presenta realidades educativas distintas, por lo que las estrategias del PERCI se desarrollan con un enfoque territorial, impulsando una movilización educativa que busca que los docentes conozcan y apliquen los objetivos del proyecto directamente en sus aulas.

“El futuro de Ica se construye invirtiendo en la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, señalaron los representantes regionales.

