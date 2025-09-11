El nuevo director ejecutivo del Hospital Santa María del Socorro, Dr. Renán Ríos Villagómez, presentó ante el pleno del Consejo Regional de Ica un diagnóstico realista y el plan de rescate para sacar adelante uno de los principales nosocomios de la región.

Serie de inversiones

Expuso el estado actual del hospital, señalando los principales desafíos en infraestructura, equipamiento, presupuesto y recursos humanos. El director presentó un conjunto de propuestas que ya se encuentran en marcha para optimizar la atención el establecimiento.

“Hace un par de semanas asumí esta gran responsabilidad. Hemos presentado nuestro diagnóstico situacional, el plan de rescate y el plan de soluciones. Estamos enfocados en cerrar brechas críticas con una demanda adicional para bienes, servicios y mantenimiento de equipos por casi S/10 millones”, explicó.

Además, informó que se está gestionando un IOARR por S/18 millones, herramienta que permitirá mejorar significativamente las condiciones del hospital en cuanto a equipos biomédicos e infraestructura. También se han iniciado coordinaciones con el Ministerio de Salud para solucionar el déficit de personal médico y de enfermería, con el objetivo de asegurar una atención oportuna.

Una de las proyecciones más relevantes es la intención de elevar la categoría del hospital, que actualmente es de nivel II-1.

“Nos proyectamos a que el hospital Santa María del Socorro alcance la categoría II-2. Es un paso importante para recuperar el rol que históricamente ha tenido este hospital para Ica. Queremos que esté a la altura de las nuevas demandas en salud pública”, señaló Ríos.

