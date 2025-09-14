El gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, visitó la Institución Educativa N.º 22802, ubicada en la zona rural de Las Lomas de Ocucaje, donde constató las precarias condiciones en las que estudian alrededor de 80 niños de nivel inicial y primaria.

Acciones a corto plazo

Durante el recorrido, los docentes mostraron la falta de servicios básicos como agua, desagüe y electricidad, así como infraestructura deteriorada que dificulta el desarrollo de clases en un ambiente seguro y digno.

“Las aulas no están en condiciones, no tenemos servicios básicos. Esto afecta directamente el aprendizaje de los niños”, comentó la profesora Edith Fernández Canales, directora del nivel inicial.

Frente a esta realidad, el gobernador se comprometió a tomar acciones a corto plazo, mientras se trabaja en la elaboración de un proyecto integral para renovar completamente la escuela, el cual —según informó— será ejecutado mediante el mecanismo de obras por impuestos.

El director del nivel primaria, José Escobar Peralta, expresó su agradecimiento por la visita: “Nos sorprendió su llegada. Ver al gobernador aquí, conociendo nuestra realidad, nos da esperanza. Ojalá este compromiso se traduzca pronto en mejoras reales”.

