Vecinos y agricultores de Ocucaje han sido advertidos sobre los riesgos de utilizar fuego para la limpieza de acequias, luego de que se reportaran daños en las tuberías de agua que han dejado sin suministro a varias familias del distrito.

Tuberías en riesgo

Según autoridades locales, estas quemas indiscriminadas comprometen la infraestructura hidráulica, poniendo en riesgo el acceso a un recurso esencial para la vida cotidiana y el bienestar de la población.

La Municipalidad Distrital de Ocucaje instó a los habitantes a extremar las precauciones y a actuar con responsabilidad, buscando alternativas seguras para la limpieza de canales de riego. “Cuidar el agua es responsabilidad de todos”, señalaron, recordando que la cooperación de la comunidad es clave para garantizar el abastecimiento en el distrito.

El llamado apunta a prevenir mayores daños y asegurar que la infraestructura de agua potable funcione de manera continua.

VIDEO RECOMENDADO



