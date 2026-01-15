En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, el Hospital Augusto Hernández Mendoza en Ica organizó charlas informativas dirigidas a sus pacientes, con el objetivo de brindar herramientas para la detección temprana y prevención de este trastorno.

Prevención en salud

Durante el evento, el psicólogo Carlos Fernández Cusi resaltó la importancia de romper los estigmas que rodean a la salud mental, subrayando que buscar ayuda profesional es un paso fundamental hacia la recuperación. Los especialistas presentes promovieron un entorno de apoyo y comprensión para quienes atraviesan cuadros de depresión o ansiedad.

Por su parte, el gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, indicó que estas actividades buscan sensibilizar a la comunidad sobre la identificación temprana de los signos de alerta y destacar que los pacientes cuentan con profesionales capacitados para acompañarlos en su proceso de recuperación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del hospital por fortalecer el bienestar emocional de la población y fomentar la atención oportuna frente a los problemas de salud mental.

