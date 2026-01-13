La depresión sigue creciendo como problema de salud pública en el país. Según la Sala Situacional de Problemas de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), en 2025 se registraron 12.718 casos de episodio depresivo moderado y grave, lo que representa un incremento del 15% respecto a 2024.

Las cifras muestran que Lima concentra el mayor número de casos (4.572), seguida por Cusco (1.107). Además, se reportaron 4.053 intentos de suicidio, un 26% más que el año anterior, siendo el grupo de 15 a 24 años el más afectado.

Las señales silenciosas de la depresión

Durante años, la depresión se ha asociado casi exclusivamente a tristeza profunda y aislamiento. Sin embargo, especialistas advierten que esta condición también puede manifestarse a través de síntomas físicos y conductuales menos evidentes, que suelen confundirse con estrés o cansancio cotidiano.

Entre las señales silenciosas más frecuentes figuran:

Fatiga persistente

Irritabilidad constante

Dificultad para concentrarse

Alteraciones del sueño

Sensación de vacío emocional

Pérdida de interés en actividades habituales

El Juan José Pereyra, neurólogo y médico de enlace científico en Adium Perú, explicó que estas manifestaciones suelen pasar inadvertidas.

“Al no encajar con el estereotipo clásico de la depresión, muchas personas continúan con su rutina diaria sin reconocer que atraviesan un problema de salud mental”, señaló.

Evidencia científica respalda esta alerta

Un estudio descriptivo transversal publicado en 2025 en la revista Cureus, basado en la evaluación clínica de 120 adultos, identificó que alrededor del 60% presentaba síntomas depresivos persistentes, pese a mantener su funcionamiento laboral y social.

Los participantes reportaron fatiga constante, problemas de concentración, trastornos del sueño y sensación de vacío, lo que evidencia una desconexión entre el desempeño externo y el estado emocional interno, factor que puede retrasar la búsqueda de ayuda.

Mujeres y jóvenes, los más afectados

Datos del Minsa indican que en 2024 se registraron más de 256.000 atenciones por depresión en los servicios de salud pública. De ese total, las mujeres representaron el 75% de los casos, mientras que los varones el 24%.

Este panorama refuerza la necesidad de reconocer señales tempranas, reducir el estigma y promover el acceso oportuno a evaluación y tratamiento profesional.

Acceso a ayuda y prevención

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión (13 de enero), instituciones públicas y privadas impulsan acciones de prevención y orientación. En ese contexto, Adium Perú presentó una guía gratuita de bienestar emocional, orientada a identificar señales de alerta menos evidentes y promover el autocuidado.

Las personas que presenten síntomas pueden acudir a:

288 Centros de Salud Mental Comunitarios del Minsa a nivel nacional

del Minsa a nivel nacional Línea 113 , opción 5

, opción 5 WhatsApp o Telegram: 952 842 623 y 955 557 000

Los especialistas recuerdan que la depresión es una condición tratable, especialmente cuando se detecta a tiempo y se acompaña con información confiable, apoyo profesional y redes de contención.