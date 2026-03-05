En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Obesidad, la Oficina de Atención Primaria de EsSalud Ica realizó con éxito una campaña de salud integral. Esta iniciativa buscó concientizar a la población sobre la importancia de mantener un peso saludable y prevenir enfermedades crónicas asociadas.

Alimentación saludable

El evento se llevó a cabo en el frontis del Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde se brindó atención gratuita en servicios médicos y preventivos. Los asistentes pudieron acceder a consultas de medicina, psicología, obstetricia, toma de presión arterial, tamizaje de diabetes, odontología preventiva, sesiones de alimentación saludable y controles de peso, talla y circunferencia abdominal.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, resaltó la relevancia de estas acciones preventivas: “Nuestro objetivo es acercar la salud a la comunidad y brindar herramientas para que las personas adopten estilos de vida más saludables. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, por lo que la prevención y el control son fundamentales”.

Además de la atención médica, la jornada contó con un show artístico que amenizó el evento y promovió un ambiente de bienestar.

