por el Día Mundial de la Obesidad, la Oficina de Atención Primaria de EsSalud Ica realizó con éxito una campaña de salud integral. Esta iniciativa buscó concientizar a la población sobre la importancia de mantener un peso saludable y

Alimentación saludable

El evento se llevó a cabo en el frontis del Hospital Augusto Hernández Mendoza, donde se brindó atención gratuita en servicios médicos y preventivos. Los asistentes pudieron acceder a consultas de medicina, psicología, obstetricia, toma de presión arterial, tamizaje de diabetes, odontología preventiva, sesiones de alimentación saludable y controles de peso, talla y circunferencia abdominal.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de EsSalud Ica, resaltó la relevancia de estas acciones preventivas: “Nuestro objetivo es acercar la salud a la comunidad y brindar herramientas para que las personas adopten estilos de vida más saludables. La obesidad es un factor de riesgo para muchas enfermedades, por lo que la prevención y el control son fundamentales”.

Además de la atención médica, la jornada contó con un show artístico que amenizó el evento y promovió un ambiente de bienestar.

