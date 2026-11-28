Con una importante participación de la población, la Municipalidad Distrital de Salas desarrolló con éxito una campaña gratuita de emisión y entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, acercando los servicios del Estado a las familias del distrito.

Campaña gratuita

La actividad fue ejecutada a través de la Subgerencia de Participación Social Ciudadana y Registro Civil, permitiendo que niños, adultos y adultos mayores accedieran a los diferentes procedimientos relacionados con su documento de identidad de manera completamente gratuita.

Durante la jornada, el personal municipal brindó orientación y acompañamiento a los beneficiarios en las distintas etapas del trámite, garantizando una atención ordenada y oportuna.

Esta iniciativa busca reducir los gastos y tiempos de traslado de los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen dificultades para desplazarse hasta otras localidades para realizar sus gestiones documentarias.

Asimismo, la implementación del DNI electrónico representa un avance en la modernización de los servicios de identificación, al ofrecer mayores herramientas de seguridad y facilitar diversos trámites administrativos.

Finalmente, la comuna distrital destacó la participación de los vecinos y agradeció el trabajo articulado con el RENIEC.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO