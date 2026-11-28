El Grupo Literario “Alfarero” debe ser probablemente en la actualidad la organización de más intensa producción en nuestra región, como lo acreditan su permanente actividad a lo largo de 18 años de continua e intensa producción, y, específicamente, la puntual edición de su revista del mismo nombre de la organización.

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Con dicho motivo ha publicado su antología celebratoria “Arte poética”, prologada por los distinguidos poetas Gustavo Benites Jara y Ángel Lavalle Dios.

Uno de los rasgos dominantes del grupo es su distancia del ambiente y contexto académico; su independencia de concepciones o consignas teóricas; su quehacer inspirado en las propias orientaciones, necesidades y exigencias de la vida económica y social; su realización al margen de los preceptos teóricos; su acción sustentada en el brote de las aspiraciones, anhelos y luchas populares.

CABEZA

El líder natural del grupo es Diómedes Morales Salazar, de esmerada y sincera producción intelectual plasmada en los artículos de opinión, así como en la creación poética. Es un auténtico líder intelectual que concibe el ejercicio literario íntimamente unido a las aspiraciones populares bajo el anhelo de la justicia popular.

Precisamente en esta antología celebratoria explica el modo de producción y criterio de edición: “La poesía es el primer género literario que unió a este Grupo; a ello se debe la presente Antología Poética. En esta edición no están todos los integrantes, pues algunos se ausentaron por diversos motivos; sin embargo, permite mostrar al público la diversidad poética y temática que, a lo largo del tiempo transcurrido, han formado vertientes estéticas que se van consolidando de acuerdo al quehacer grupal”.

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SUMA

En su breve pero meditado prólogo, el poeta Gustavo Benites Jara expresa: “Los Alfareros expresan esas verdades universales a través de la palabra poética, que se convierte en voz coral, urgente, homenaje a la madre y al padre, a la familia, a los maestros y a los ausentes, defensa de la libertad y de la dignidad humana.

Esta selección poética es también un espejo de la realidad social: la corrupción y la violencia aparecen enfrentadas a la esperanza, la solidaridad y la justicia. Los poemas son un alegato inapelable de lucha y ternura, un recordatorio que la poesía sigue siendo antídoto contra la violencia deshumanizadora, contra la muerte y contra la guerra”.

PRÓLOGO DE ÁNGEL LAVALLE DIOS

El poeta tumbesino Pedro Lavalle Dios es más exhaustivo y ofrece una semblanza de los autores antologados en el respectivo volumen. Entonces concluye sus análisis con esta apreciación:

Se trata de “un mural al que los alfareros de la palabra debemos acercarnos, obligadamente, para saber cuáles son nuestras metas y propósitos, en qué punto de la tradición local y global empezamos o retomamos, qué recursos lingüísticos o herramientas teóricas tenemos y usamos o carecemos, cuáles son las características y tendencias de nuestro entorno socio histórico y cuáles los matices de la interacción entre sociedad y naturaleza”. “Todo, nos facilita un mayor grado de autoconciencia sobre nuestras posibilidades y limitaciones, convicción sobre nuestro compromiso y claridad para cristalizar nuestros aportes con originalidad. Solo lo original es sostenible y trascendente; lo que existe, en cualesquiera de sus grados o niveles, es un permanente acicate para nuestra creatividad”.

POETAS ANTOLOGADOS

Esta importante antología de aniversario reúne las creaciones poéticas de los siguientes poetas “alfareros”:

Ana Melva Dionicio Gonzales (Trujillo): “¡Oh, libertad!”, “¡Con amor a mamá”, “Tu partida”.

Lucio Medina Huertas (Trujillo) desarrolla una poesía amorosa en “Encuentro”, “Cómo llegar a ti”, “Todo me gusta de ti”.

Víctor Lozano Castillo (Julcán) cultiva una poesía existencialista y de reflexión trascendente, plasmada en “Carta de un niño a su madre”, “Lluvia eterna” y el sentimiento nativista y romántico en “Un día en Pampán”.

Diómedes Morales Salazar (Contumazá), líder natural del grupo, ha integrado otras agrupaciones poéticas, cultiva no solo la poesía sino también el cuento y el ensayo. Su trayectoria literaria ha sido reconocida por las municipalidades de Contumazá, El Porvenir y Trujillo. En esta antología se incluyen sus textos: “Extorsión”, “Mil oficios”, “Casita vieja” y otros textos.

Ebert Leodán Pérez Vásquez (Santiago de Chuco) ofrece una poesía variada, en la que se desarrollan los temas nativistas, filiales, cívicos, filiales.

Carlos Prado Muñoz (Agallpampa) es abogado y profesor universitario. Cultiva una poesía de inspiración social. En antología se muestra como uno de los autores más fecundos, como lo revelan sus creaciones inspiradas en la creación poética de personajes de sus ancestros; por ejemplo: “Tío Félix”, “Tío Antonio”, “Tía Flor” y otros tíos.

Andrés Avelino Ramos Padilla (Santiago de Chuco) cultiva una poesía de temática variada: filial, inspiración social, fraternidad pedagógica.

María Isabel Rosado Ravelo, nacida en Trujillo, es obstetriz formada en la UPAO, pero actualmente radica en España. Cultiva una poesía de temática social y también la declamación. Ofrece una poesía de temática existencialista y vital, presente, por ejemplo, en “Menú”, “El espejo” y “Rumores”.

OTROS POETAS

En realidad, más que antología, la muestra es una compilación de textos poéticos reunidos con motivo de los años celebratorios del respectivo grupo.

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