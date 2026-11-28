Con el objetivo de optimizar la capacidad operativa y agilizar la atención en los servicios asistenciales, el gerente de la Red Asistencial Ica de EsSalud, Dr. Juan Guillén Guevara, inició la distribución de modernos equipos de cómputo (impresoras multifuncionales) destinados a los hospitales Augusto Hernández Mendoza y Félix Torrealva Gutiérrez de Ica.

Alianza estratégica

Esta importante entrega se dio tras el convenio de cooperación interinstitucional suscrito con la Universidad Privada San Juan Bautista, una alianza estratégica que no solo fortalece la formación académica de los futuros profesionales de la salud, sino que también permite dotar de herramientas tecnológicas clave a los establecimientos de salud.

Al respecto, el Dr. Guillén Guevara señaló que la incorporación de estos equipos permitirá reducir los tiempos administrativos y hacer más eficientes los procesos en consultorios y áreas críticas en beneficio de los asegurados.

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